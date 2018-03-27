Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş’ta üç çocuk annesi Ayşegül Erkent, iş kadını olma hayaliyle üniversiteyi yarıda bırakıp çiğ köfte dükkânı açtı. Müşterilerin ilgisini çekmek için çiğ köfteyi farklı konseptte satmak isteyen Erkent, dünyaca ünlü Maraş dondurmasından esinlenerek baharatlı külah üretmeye başladı. Önce nane ve reyhanlı külah üreten ancak istediği lezzeti bulamayan Erkent, Kahramanmaraş’ın pul biberi ile çeşitli baharatları külahla birleştirerek farklı bir lezzet ortaya çıkardı. Erkent “Çiğ köfteyi ekmekle servis etmektense külahla farklı bir sunum yapmak istedim. Kendimize ait külah makinemiz var. Çiğ köfte sevenlere farklı ve hafif bir lezzet sunuyoruz, müşterilerimiz çok beğeniyor” dedi.