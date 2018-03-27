Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 18-40 yaş arası kadınlara yönelik “Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor Projesi” kapsamında İŞKUR ve Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK) de desteğiyle eğitim alan 6 kadın seyis, Adana’da göreve başladı. Adana’da 18-40 yaş arasındaki 20 kadın eğitimlere katıldı. Proje kapsamında kadınlara 2017 yılının kasım ve aralık aylarında 8 hafta süreyle 280 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Eğitimler sonunda 8 kadın sertifika almaya hak kazandı. Ankara’da gerçekleştirilen kura çekilişiyle kadınlardan 2’si Adana Hipodromu Atla Terapi Merkezi’nde, 2’si TJK’ya ait aşım istasyonunda, diğer 2’si de özel atçılık sektöründe işe yerleştirildi.

Ev hanımlığından seyisliğe

Ev hanımlığı yaparken aldığı eğitimler sonunda Adana Hipodromu Atla Terapi Merkezi’nde göreve başlayan iki çocuk annesi 36 yaşındaki Fadime Ataş, eğitimler sonunda sertifika almaya hak kazandığını ve çekilen kurayla hipodromda göreve başladığını bildirerek, günlük olarak atların bakım ve beslenmesini yaptığını anlattı. Bir anne olduğunun altını çizen Ataş, şöyle devam etti: “Evde çocuklarımla nasıl ilgileniyorsam burada da atlara aynı şekilde özenle ilgileniyorum. İşimi çok seviyorum. Engelli çocukların atlı terapisinde görev alıyorum. O çocukların mutluluğu ise bizleri ayrıca mutlu ediyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İŞKUR, Türkiye Jokey Kulübü ve Adana Hipodrom Müdürlüğüne bize bu iş imkanını sundukları için ayrıca teşekkür ediyorum.”



“BU İŞİ YAPAMAZSIN DEDİLER”

Aynı merkezde görev verilen 20 yaşındaki Hilal Avşar ise daha önce çocuk bakıcılığı ve aşçılık yaptığını, seyislik kursuna katılmaya karar verdiğinde çevresinden “Bu işi nasıl yapacaksın” diyenlerin olduğunu anlattı. “Bir kadın başarmak istediği zaman başarır” diyen Avşar, başarmak için önce kişinin kendisine inanmasının önemli olduğunu belirtti. Avşar, günlük bakım ve beslenmesini yaptıkları atları daha sonra engelli çocukların terapisi için hazırladıklarını ve işini severek yaptığını ifade ederek “Biz işimize sevgimizi de katıyoruz. Sevgi olmadan başarı olmaz” değerlendirmesinde bulundu.