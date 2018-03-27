Haber kanalları arasında birinci sırayı A Haber alırken, TGRT Haber ikinci, CNN Türk ise üçüncü sırada yer aldı.
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25 Mart reyting sonuçları açıklandı (Haber kanalları reytingleri)
27.03.2018 - 13:45 | Son Güncelleme: 27.03.2018 - 13:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Haber kanallarının 25 Mart reyting sonuçları yayınlandı. En çok izlenen haber kanalları hangileri?
Haber kanalları arasında birinci sırayı A Haber alırken, TGRT Haber ikinci, CNN Türk ise üçüncü sırada yer aldı.
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552769 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/552769.aspx
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