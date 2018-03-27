Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Genç Çiftçi Projesi’nden ne kadar kişinin yararlanacağını açıkladı. Başvuru şartları neler? Genç çiftçi projesine ne zaman başvuru yapılacak? Genç çiftçi projesi 2018 başvurusu ne zaman?

24 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 2018-2 Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel hayvansal yöresel ürünler tıbbi aromatik bitki üretimi projesi ile 30 Bin TL'ye kadar hibe ödenmesini kapsayacak.

Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında, 18-40 yaş arası çiftçilere 30 bin liraya kadar, proje karşılığı hibe veriliyor. 2016-2018 yılları arasına kapsayan program kapsamında yaklaşık 48 bin 100 genç çiftçiye toplam 1 milyar 443 milyon lira hibe desteği verilmesi planlanıyor. Genç Çiftçilere hibe desteği projesinde son başvuru tarihi 31 Mayıs 2019 tarihinde bitecek.

GENÇ ÇİFTÇİ DESTEĞİ BAŞVURU

Bakan Fakıbaba, hibe desteği için başvuruların 2-30 Nisan arasında yapılacağını bildirdi. Hibe desteğinden faydalanacak çiftçilerde, ilgili tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 41 yaşından gün almamış, ücretli çalışan, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi, daha önceden Bakanlığın diğer hibe programından faydalanmamış olma şartı aranacak. Projeler, uygulamanın her aşamasında Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından takip ve kontrol edilecek.

HANGİ ÇİFTÇİLERE DESTEK VERİLECEK?

Genç çiftçilere 30 bin liralık hibe uygulamasının destekleyeceği projeler şöyle; Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arı yetiştiriciliği ve bal üretimi, arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi, ipek böceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı, serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği ve tesis yapımı, kapama meyve bahçesi tesisi, fide, fidan, iç ve dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği, kontrollü örtü altı yetiştiriciliği, çok yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği, kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı, çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi, coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim.

30 BİN HİBE BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER?

Genç çiftçilerin, destekten yararlanması için bugün itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Daha önce Bakanlığın diğer hibe programından faydalanmamış olma şartı da aranıyor. Destek kredisi için başvurular https://gencciftci.tarim.gov.tr adresinden yapılacak. başvurusu kabul edilen çiftçilere en fazla 30 bin liraya kadar hibe ödemesi yapılacak.

GENÇ ÇİFTÇİYE 30 BİN LİRA HİBE SON BAŞVURU TARİHİ

Genç çiftçilere hibe desteği projesinde son başvuru tarihi 31 Mayıs 2019 tarihinde bitecek.