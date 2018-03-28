Olay, saat 04:30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulubü önünde meydana geldi. Grup arasında sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken yaralıların olduğu öğrenildi.
Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Beşiktaş'ta silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
28.03.2018 - 05:27 | Son Güncelleme: 28.03.2018 - 05:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş Ortaköy’de buluna bir gece kulübü önünde çıkan kavgada silahlar konuştu. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.
Olay, saat 04:30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulubü önünde meydana geldi. Grup arasında sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken yaralıların olduğu öğrenildi.
Etiketler : beşiktaş,kavga,
552914 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/552914.aspx
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