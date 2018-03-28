Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolu taksiyi boş sanıp el kol işaretleri yapma dönemi artık son buluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), başlattığı çalışmayla vatandaşı artık bu ikilemden kurtarıyor. İBB, taksilerin tepe lambalarını ve durakları “teknolojik” hâle getiriyor. Buna göre, yeni tip tepe lambaları, taksi boş olduğunda yeşil, dolu olduğunda kırmızı, rezerve olduğunda ise turuncu renkte yanacak. Ayrıca tepe lambalarına konulacak sensörler sayesinde sıcaklık, nem, gürültü, hava kalitesi, trafik yoğunluğu gibi veriler toplanabilecek. Bu bilgiler derlenerek yolculara sunulabilecek. Bu sistem, ilk etapta Büyükşehir Belediyesi kontrolünde çalışan “iTaksi”lere uygulanacak. Ayrıca proje kapsamında, “i-Durak” adı verilen 500 durağa dizüstü bilgisayar ile taksi çağırma uygulama sistemi kurulacak. Bu sistemden gelen çağrılar, yöneticiler tarafından duraklara bağlı çalışan taksiler arasından en yakın olanına iletilecek. Taksi duraklarında harita üzerinden ilgili durağa ait taksiler takip edilebilecek. Araçlara monte edilen cihazlar üzerinden çalışan “taksi sürücü mobil uygulaması” ile taksi şoförü trafikte dolaşmadan müşteri bulacak. Taksi şoförü, i-Durak’tan yönlendirilen müşterinin nerede olduğunu navigasyon sistemlerinden görebilecek.