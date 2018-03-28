Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÇİĞ BESLENME DİYETİ

Çiğ gıda diyeti, yemek pişirmenin besinleri yok ettiğini ayrıca her bir gıdada bulunan enzimlerin sindirim ve hastalıkların önlenmesi için gerekli olduğunu iddia ediyor. Buna göre yiyecekler çiğ yada 115 derecenin altında tüketilmeli. Bazı çi sebze diyeti yapanlar sadece meyve, sebze, kuruyemiş, tohum, tane ve baklagiller gibi bitki bazlı gıdaları tüketirken, diğerleri ise pastörize edilmemiş süt ve peynir, çiğ balık gibi birkaç hayvansal ürün ekliyorlar. Pişirilmiş, işlenmiş, pastörize edilmiş, ışınlanmış veya başka bir deyişle "doğal hali" nde olmayan herhangi besin kullanılmıyor. Çiğ sebze diyeti ile zayıflayanlar, çiğ olarak tüketilen besinleri sınırsız tüketiyor.

KETOJENİK DİYET

Düşük karbonhidratlı diyetin bir türü olan ketojenik diyet nedir?Ketojenik diyet yapanlar, ketojenik diyetin temeli karbonhidratları önemli ölçüde sınırlayıp, yağ ve protein tüketimini artırmaya dayanıyor. Ketojenik diyet ile zayıflayanlar, ekmek, pilav, makarna gibi karbonhidrat içeren gıdalar yerine balık, tereyağı, zeytinyağı, et vb. gıdalarla yağ ve protein miktarı artırılıyor. Böylece vücut, enerji sağlamak için yağ yakmak zorunda kalıyor. Ketojenik kelimesi ketozis kelimesinden geliyor.

Ketozis, düşük karbonhidrat durumunda vücudun enerji elde etmek için yağ yakması demek. Yani bu ne anlama geliyor? Düşük karbonhidratla beslenme, kandaki glikoz seviyesini ve buna bağlı olarak insülini düşürüyor. Vücut, yeterli ölçüde glikoz ve karbonhidrat alamayınca bu sefer yağlara yöneliyor.

ALKALİ DİYET

Alkali diyet yapanlar, lisede kimya derslerine geri dönmeye hazır olun. çünkü alkali diyet ile zayıflayanlar, gıdaların vücudun iç pH seviyesini etkilediği ve asidik gıdaları daha alkali olanlarla değiştirmenin, sağlığınızı geliştirdiğini ve muhtemelen kanser gibi hastalıkların önlenmesini sağlıyor.

Alkali Diyette Nasıl Beslenmelisiniz?

Meyveler, sebzeler, çekirdekler, kabuklu yemişler.

Alkali diyet, ağırlıklı olarak, hayvansal protein, rafine edilmiş tahıllar gibi daha az sağlıklı olanları sınırlarken, işlenmemiş gıdalar, meyveler, sebzeler, kabuklu yemişler ve baklagiller gibi sağlıklı gıda seçeneklerinin etrafında yer alan bitki temelli bir diyettir. Birçok kişi için, bu tip yiyecek seçimlerini yapmak, daha düşük sodyum, doymuş yağ ve şeker ve daha yüksek potasyum, lif gibi sağlık yönünden daha iyi bir adımdır.