Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce Gölyaya yarın okullar tatil mi? sorusu ilçede yaşayanlar için merak içerisinde aranıyor. Sabah saatlerinden itibaren depremle uyanan ilçeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Peki Düzce Gölyaka'da yarın okullar tatil mi? Gölyaka'da yarın okul var mı? 2,7, 3,1 ve 3,5 şiddetinde sarsıntıların meydana gelediği depremlerin ardından Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Düzce’nin Gölyaka ilçesinde sabah saatlerinde öğrencilerin derste olduğu sırada meydana gelen 3 deprem sonrasında, ilçede okullar tatil edildi.

Sabah saatlerinde merkez üssü Gölyaka İlçesi İçmeler Köyü olan 3 deprem meydana gelmişti. 08.15 sıralarında 6 kilometre derinlikte 2.7, 3.1 ve 3.5 şiddetindeki depremlere derste olan öğrenciler ise sarsıntıyla büyük korku yaşadılar. Deprem sonrasında okullara gelen bazı veliler ise çocuklarını alarak eve götürdüler. Öğrencilerin büyük bir kısmının evlerine gitmesi sonrasında eğitimin sağlık şekilde verilemeyeceğini açıklayan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.