Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en acı biberi Abd’nin Carolina eyaletinde, Ed Currie tarafından yetiştirildi. Dünyanın en acı biberi scoville acılık ölçeğine göre 3.18 milyon birimi aldı ve 2017 yılında Guinness Dünya Rekorları’na girmeyi başardı. Bir önceki rekor sahibi yine Ed Currie, ‘Carolina Reaper’i yetiştirmişti. Ed Currie dünyanın en acı biberi tohumu karıştırarak, yeni biberler üretmeye devam ediyor. Bu biberleri dünyanın en acı biberi olduğunu bile bile yemek ise yürek ister. İşte dünyanın en acı biberleri ve rekorları.

Dünyanın en acı biberlerini üreten Currie Ed, daha öncede HP56 “Ölüm Gerilme Biberi” 2015 yılında piyasaya sürüleceğini açıkladı ve bu da 2,9 milyon adetlik bir Scoville ısı indeksi ile övünüyordu.





Daha sonra Mayıs 2017'de, İngiltere'nin nefes kesen 2,4 milyon Scoville'i ile “Ejderhanın Nefesi” adlı yeni bir biber üretti. Dünyanın en acı sosu bu biberden üretildi ve piyasaya çıkar çıkmaz tüketildi.

Aşırı Acı Biber Tüketmek Riskli

Aşırı acı biber yeme tutkunu, 1 milyon scoville derecesindeki bir biberlerle bir hamburger yemeye çalıştı. Yemek borusu ve akciğerinde acı biberler bir delik açtı. Bu örneğe göre “Ejderha Nefesi” yenmeye kalkılırsa ölümcül olabilir. Bu biberler aslında bitkilerin direncini geliştirmek ve anestetik bilimsel olarak üretildi. Dünyanın en acı biberi “Biber X” insanların yemesine müsait değil.

Dünyanın En Acı Biber Üreticisi

Ed Currie, dünyanın en acı biber üreticisi ünvanına layık görüldü. Currie’ye göre onu kanserden koruyacak bir şey var ise, o da acı biberlerin olduğunu keşfetti. 16 yılı aşkın bir süredir biber melezlerinin üretimi için çalışıyor ve benzersiz çeşitler oluşturdu. Bazı biberleri ise sadece kanser araştırmaları için kullanıyor.