Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, saat 06.00 sularında, İzmir Foça Aslan Burnu önlerinden bir grup düzensiz göçmenin denize açıldığı ihbarını alan Sahil Güvenlik, göçmenlerin içinde bulunduğu hareketli lastik botu durdurdu. Botun içinde 21 Suriye, 9 Angola, 6 Orta Afrika, 5 Gabon, 2 Gine, 2 Senegal, 2 Sierra Leone, 1 Güney Afrika, 1 Moritanya uyruklu olmak üzere toplam 49 düzensiz göçmen (18 erkek, 15 kadın, 16 çocuk) yakalandığı açıklandı.