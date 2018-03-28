Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapanlarla ilgili Pülümür ilçesi kırsalında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada sit alanı olarak belirlenen bölgede izinsiz kazı yapan 5 şahıs belirlenerek düzenlenen operasyonla yakalandı. Kazı malzemeleri ele geçirilirken, şahısların 1 metre girişi bulunan 5 metre derinliğinde çukur kazdıkları tespit edildi.
Sit alanında kaçak kazıya operasyon: 5 gözaltı
28.03.2018 - 21:27 | Son Güncelleme: 28.03.2018 - 21:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında sit alanında 5 metre derinlikte çukur kazan 5 şüpheli düzenlenen baskınla yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : sit alanı,tuncekli,
553046 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/553046.aspx
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