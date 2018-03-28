Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde fırtınadan dolayı uçan çatı, taksi durağının üzerine düşmüş ve 3 kişi yaralanmıştı. Gece saatlerinde beklenen fırtınadan dolayı vatandaşları uyaran Iğdır Belediyesi Başkanı Murat Yikit, "gece saatlerinden itibaren şehrimizde etkili rüzgar ve fırtına beklenmektedir. Gün boyu devam etmesi beklenen fırtına ve etkili rüzgara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olması ve gerekli tedbirleri almasını rica ediyoruz” dedi. Iğdır Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, arabada bulunan anons sistemiyle gece çıkması beklenen fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.