Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Medya kuruluşları Türkiye gazetesi, TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) “Çocuk parklarına güvenlik kamerası” çağrısına Ordu’nun Altınordu Belediyesi kulak verdi. Belediye ekipleri, dün ilçe merkezinde bulunan çocuk parklarına güvenlik kamerası yerleştirmeye başladı. Takılan kameralarla birlikte park alanları 24 saat canlı olarak izlenebilecek, 1 aylık kayıt tutulabilecek. İhlas Medya’ya böyle bir kampanya başlattığı için teşekkürlerini ileten Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş “Bu konunun gündeme gelmesi bizim açımızdan çok önemli. Gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Ailelerin bu konudaki şikâyetleri artıyordu. Şu ana kadar 15 parka kamera yerleştirdik, bunu devam ettireceğiz. Bunun Türkiye genelinde yaygınlaşması gerektiği kanaatindeyim” dedi. Vatandaşlar da uygulamayı desteklediklerini iletti. Giresunlular da artık çocuklarını huzurlu bir şekilde parka göndermek istediklerini söyledi.