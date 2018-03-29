Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay Devrek ilçesine bağlı Tellioğlu köyünde meydana geldi. 78 yaşındaki Hidayet Bıyıklı, yakınlarına haber vererek salyangoz toplamak üzere ormanlık alana gitti. Bir süre sonra evine geri dönmeyen Bıyıklı'dan haber alamayan yakınları ormanlık alana giderek yaşlı adamı aradı. Yerde hareketsiz yatan yaşlı adamı gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Hidayet Bıyıklı'nın öldüğünü belirledi.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle öldüğü tahmin edilen yaşlı adamın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.