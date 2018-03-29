Alınan bilgiye göre, Polatlı'nın Yassıhöyük Yeni Köseler köyleri arasında tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü kaza yaptı. Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer, yağış sonucu meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralıların Polatlı Devlet Hastanesinde tedavilerinin sürdüğü bildirildi. 