Alınan bilgiye göre, Polatlı'nın Yassıhöyük Yeni Köseler köyleri arasında tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü kaza yaptı. Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer, yağış sonucu meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralıların Polatlı Devlet Hastanesinde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Polatlı'da işçi servisi devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var
29.03.2018 - 12:09 | Son Güncelleme: 29.03.2018 - 12:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'nın Polatlı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.
Etiketler : Polatlı,ankara,
553176 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/553176.aspx
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