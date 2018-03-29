Edinilen bilgilere göre, 56 D 0002 plakalı şehir içi minibüs Bahçelievler Mahallesi Selami Değer Anadolu Lisesi yolunda seyir halindeyken motor bölümü alev alarak yanmaya başladı. Yangını fark eden minibüs şoförü Şükrü Gündüz aracı durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.
Siirt’te seyir halindeki minibüs alev aldı
29.03.2018 - 17:27 | Son Güncelleme: 29.03.2018 - 17:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt'te seyir halindeki minibüs alev aldı. Olayda, maddi hasar meydana geldi.
Etiketler : Siirt,
553221 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/553221.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER