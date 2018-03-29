Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli'de sağanak yağmur, yüksek kesimlerde ve bazı ilçelerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışını fırsat bilen Denizlililer yüksek kesimlere çıkarak kar keyfi yaptı. Öte yandan, Çameli Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından ise zirai faaliyetlerin ve seracılığın devam ettiği bazı bölgelerde zirai don uyarısında bulunuldu.