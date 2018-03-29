Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Star TV'de Balçiçek İlter'in sunduğu 'Olay Yeri' programında ibretlik anlar yaşandı. Yıllar önce terk edilen Abdullah isim genç, annesini aramak için programa başvurdu.

DNA TESTİYLE ÖĞRENDİ

Araştırma sonucunda ceazevinde olan bir kadının Abdullah'ın annesi olabileceği ortaya çıktı. Kendisini büyüten kişiyle birlikte canlı yayına çıkan Abdullah, cezaevindeki kişinin annesi olup olmadığını DNA testiyle öğrendi.

KENDİSİNİ BÜYÜTEN KADINI ANNESİ İLAN ETTİ

Ceazevindeki Gülden isimli kadının annesi çıkmasının ardından stüdyoda gözyaşları sel olurken, Abdullah annesi olarak kendisini büyüten kişiyi ilan etti.