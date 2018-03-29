Olay, Osmaniye Mahallesi'ndeki bir tavuk üretim şirketinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 çocuk annesi Döndü Arpaguş (38), başörtüsünü makineye kaptırdı. Yaralanan kadın 112 ekipleri tarafından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arpaguş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.
Başörtüsünü makineye kaptıran kadın hayatını kaybetti
29.03.2018 - 23:56 | Son Güncelleme: 29.03.2018 - 23:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde başörtüsünü makineye kaptıran kadın hayatını kaybetti.
Etiketler : Bursa,yaşam haberleri,
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