Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turan’ın dede ocağı olan Edirne’nin Havsa ilçesi Bakışlar köyünde, köy halkını taşkın endişesi sardı. Aşırı yağışlar ve bazı dolu barajların kapaklarını açması sonucu, köy deresinin debisi aniden arttı. Köye suyun girmeye başlamasıyla, kepçe ve iş makineleri harekete geçti. Köye suyun yayılmaması için kepçe, suyu tahliye etmek için kanal oluşturdu. Köyün ana girişi açılan tahliye kanalıyla nedeniyle bir süreliğine kapandı. Köy yolunun daha sonra ulaşıma açıldığı bildirildi.