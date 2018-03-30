Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında, Uşak- İzmir karayolu Çınarcık köyü rampasında meydana geldi. İzmir yönüne giden Ramazan Loyan (41), yönetimindeki 16 BK 834 plakalı otomobil, şiddetli yağmurda iddiaya göre, aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçip, önce Uşak yönüne giden Zafer Kozan'ın (27) kullandığı 26 RC 502 plakalı otomobile ardından aynı istikamete giden Nazım Boytok'un kullandığı 35 GE 5225 plakalı otomobile çarptı.

Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü Loyan ile yanındaki Hikmet Özkerem (35) yaralandı. Otomobildeki diğer yolcular Nazmi Kaydırak (38) ve Lütfi Karaduman (66) hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri gönderildi.