Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye gazetesi, İhlas Haber Ajansı (İHA) ve TGRT Haber’in “Çocuk parklarına güvenlik kamerası konulsun” çağrısına Gazianteplilerden de destek geldi. Gaziantep’te aileler tedirgin olmadan çocuklarının parklarda oynayabilmeleri için güvenlik kamerası konulmasını istiyor. “Acaba bir şey olur mu?” endişesiyle çocuklarını parka götürmekten korktuklarını belirten ebeveynler, güvenlik kamerası gibi tedbirlerin bir an önce alınmasını istedi. Çocuklar ise parklarda rahatça oynayabilmeleri için güvenlik tedbirlerinin alınmasını istedi. Aileler, çocukların cinsel istismar, taciz, gibi olaylara karşı kameralarla korunabileceğini ve bu suçların önüne geçilebileceğini ifade etti. Gaziantep’teki belediyeler ise parklara güvenlik kamera kampanyasını desteklediklerini bir an önce gerekli çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.