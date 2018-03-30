Gazetecilikten sonra hukuk alanında memleketimize hizmeti seçen İbrahim Aydın Şahin, en son Üsküdar 23. Noterliği görevini yürütüyordu. Merhumun cenazesi bugün Eyüpsultan Camii’nde cuma namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Kabristanına defnedilecek. Merhuma Allahü tealadan rahmet, yakınlarına sabır dileriz.