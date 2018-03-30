Gazetecilikten sonra hukuk alanında memleketimize hizmeti seçen İbrahim Aydın Şahin, en son Üsküdar 23. Noterliği görevini yürütüyordu. Merhumun cenazesi bugün Eyüpsultan Camii’nde cuma namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Kabristanına defnedilecek. Merhuma Allahü tealadan rahmet, yakınlarına sabır dileriz.
İbrahim Aydın Şahin’i kaybettik
30.03.2018 - 02:34 | Son Güncelleme: 30.03.2018 - 02:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuruluşundan itibaren gazetemizde tam 25 yıl çeşitli kademelerde hizmet eden İbrahim Aydın Şahin (65) geçirdiği beyin kanaması sonucu vefat etti.
Etiketler : ibrahim aydın şahin,
553277 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/553277.aspx
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