Son dakika gelen bilgilere göre; Okmeydanı'nda Cemal Kamacı Spor Salonu'nun yenileme çalışması sırasında işçiler çatıdan aşağıya düştü. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi çağrıldı.
Son dakika! Okmeydanı'nda işçiler çatıdan düştü
30.03.2018 - 08:57 | Son Güncelleme: 30.03.2018 - 08:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Okmeydanı'nda Cemal Kamacı Spor Salonu'nun yenileme çalışması sırasında işçiler çatıdan aşağıya düştü. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi çağrıldı.
Etiketler : Okmeydanı,çatı,son dakika,
553328 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/553328.aspx
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