Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika gelen bilgilere göre; Okmeydanı'nda Cemal Kamacı Spor Salonu'nun yenileme çalışması sırasında işçiler çatıdan aşağıya düştü. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi çağrıldı.