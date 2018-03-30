Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yakıt tasarrufu nasıl yapılır? Araç yakıt tasarrufu istiyorsanız, sürüş tarzınızı değiştirmek ve aracınızı korumak yakıt ekonomisini arttırmak için yeterli olabilir. Bu iki şeyi yaparak yakıt ekonomisinde yüzde 10-15 iyileşme göreceksiniz. Sürüş zihniyetinizi değiştirerek yılda 2 bin TL parayı tasarruf edebilirsiniz. İşte yakıt tasarrufu için yapılması gerekenler…

· Eğer otoyoldaysanız, saatte 60 mil yerine saatte 60 mil sürüş, yolculuğunuzun süresi boyunca size galon başına 2-4 mil tasarruf sağlayacaktır.

· Aracı uygun devirde kullanılması gerekmektedir. Ne düşük ne de yüksek 2000-3000 devir arasında olmalı.

· Hızlı bir şekilde hızlanmayın ya da frenler üzerinde durmayın. Araç hareket halindeyken devamlı frene basılmamalı. Yakıttan tasarruf edersiniz, ayrıca frenlerinizde bile daha fazla para biriktirecek aşınma ve yıpranma olacaktır.

· Bir süreliğine bir yerde bekliyorsanız, motorunuzu kapatın. Sadece bir dakikalığına olsa bile, özellikle şehir içinde çok fazla araç kullanıyorsanız, yakıt ekonominizde fark oluşturur.

· Yol müsaitse düşük viteste kullanılmamalı. Uygun olan viteste kullanılmalı. Araç hız kazanır kazanmaz vites yükseleltmeli. Düşük viteste daha fazla yakıt harcanıyor.

· Aracınızı 30 saniyeden fazla ısıtmayın.

· Özellik güzel havalarda pencerelerin aşağı inmesi, bir motorun daha fazla çalışmasına neden olur. Otoyolda bu, yakıt ekonomisini yüzde 10'a kadar azaltabilir.

· Aracınızın lastiklerinin önerilen basınca ayarlandığından emin olun. Doğru basınçtaki lastik, yakıt ekonomisini yüzde 3,3'e kadar artırabilir.

· Kirli hava filtresini temiz bir parça ile değiştirmek, yakıt maliyetlerinde yüzde 10'a kadar tasarruf sağlayabilir.

· Üreticinin önerilen bakım programını takip edin. Eğer bir ayar için zamanınız varsa, yapın ve yakıt ekonomisinde yüzde 4.1'e varan bir artış elde edebilirsiniz.

· Dizel araçlarda yakıt tasarrufu nasıl yapılır, lpg yakıt tasarrufu nasıl yapılır, benzin yakıt tasarrufu gibi sorular sıkça soruluyor. Bunun için üretici hangi yakıtı almanızı öneriyorsa onu alın.

· Kar lastikleri mutlaka yaza doğru değiştirilmeli.

· Klima hava sıcak değilse çalıştırılmamalı. Aksi taktirde yakıt tüketimi artacaktır.

· Benzin yaz aylarında sabah yada geç saatlerde alınmalı. Böylece daha yoğun bir benzin alınmış olunur. Yani soğuk zamanları tercih edin.

· Araç içerisinde tavanda, bagajda gereksiz ağırlıkları kaldırın. Ağırlık yakıt sarfiyatını arttırır.

· Gezileri birleştirin. Günde iki veya üç kez kaçmayın. Bir kerede ziyaret etmeniz gereken tüm mağazalara gidin ve mümkünse, aynı anda birkaç mağazaya park edip yürüyebileceğiniz alışveriş merkezlerine gidin.

· Hava filtrelerinizi değiştirmeyi unutmayın.

· Gaz kapağını tamamen kapalı tutun

· Motor durdurulmadan önce vites boşa alınmalı daha sonra araç durdurulmalı.

· Mümkün oldukça uzun mesafelerde araba kullanın, yakın mesafelerde daha fazla yakıt tüketir.

· Yokuş aşağı araç viteste iken ayak gaz pedalından çekilmeli. Böylece yakıt tüketimi daha az olacaktır.

· Depo yeni doldurulmuş ise, otomobilin burnu yokuş aşağı park edilmeli ve gölgede bırakılmalıdır.