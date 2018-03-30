Yakıt tasarrufu nasıl yapılır? Araç yakıt tasarrufu istiyorsanız, sürüş tarzınızı değiştirmek ve aracınızı korumak yakıt ekonomisini arttırmak için yeterli olabilir. Bu iki şeyi yaparak yakıt ekonomisinde yüzde 10-15 iyileşme göreceksiniz. Sürüş zihniyetinizi değiştirerek yılda 2 bin TL parayı tasarruf edebilirsiniz. İşte yakıt tasarrufu için yapılması gerekenler…
· Eğer otoyoldaysanız, saatte 60 mil yerine saatte 60 mil sürüş, yolculuğunuzun süresi boyunca size galon başına 2-4 mil tasarruf sağlayacaktır.
· Aracı uygun devirde kullanılması gerekmektedir. Ne düşük ne de yüksek 2000-3000 devir arasında olmalı.
· Hızlı bir şekilde hızlanmayın ya da frenler üzerinde durmayın. Araç hareket halindeyken devamlı frene basılmamalı. Yakıttan tasarruf edersiniz, ayrıca frenlerinizde bile daha fazla para biriktirecek aşınma ve yıpranma olacaktır.
· Bir süreliğine bir yerde bekliyorsanız, motorunuzu kapatın. Sadece bir dakikalığına olsa bile, özellikle şehir içinde çok fazla araç kullanıyorsanız, yakıt ekonominizde fark oluşturur.
· Yol müsaitse düşük viteste kullanılmamalı. Uygun olan viteste kullanılmalı. Araç hız kazanır kazanmaz vites yükseleltmeli. Düşük viteste daha fazla yakıt harcanıyor.
· Aracınızı 30 saniyeden fazla ısıtmayın.
· Özellik güzel havalarda pencerelerin aşağı inmesi, bir motorun daha fazla çalışmasına neden olur. Otoyolda bu, yakıt ekonomisini yüzde 10'a kadar azaltabilir.
· Aracınızın lastiklerinin önerilen basınca ayarlandığından emin olun. Doğru basınçtaki lastik, yakıt ekonomisini yüzde 3,3'e kadar artırabilir.
· Kirli hava filtresini temiz bir parça ile değiştirmek, yakıt maliyetlerinde yüzde 10'a kadar tasarruf sağlayabilir.
· Üreticinin önerilen bakım programını takip edin. Eğer bir ayar için zamanınız varsa, yapın ve yakıt ekonomisinde yüzde 4.1'e varan bir artış elde edebilirsiniz.
· Dizel araçlarda yakıt tasarrufu nasıl yapılır, lpg yakıt tasarrufu nasıl yapılır, benzin yakıt tasarrufu gibi sorular sıkça soruluyor. Bunun için üretici hangi yakıtı almanızı öneriyorsa onu alın.
· Kar lastikleri mutlaka yaza doğru değiştirilmeli.
· Klima hava sıcak değilse çalıştırılmamalı. Aksi taktirde yakıt tüketimi artacaktır.
· Benzin yaz aylarında sabah yada geç saatlerde alınmalı. Böylece daha yoğun bir benzin alınmış olunur. Yani soğuk zamanları tercih edin.
· Araç içerisinde tavanda, bagajda gereksiz ağırlıkları kaldırın. Ağırlık yakıt sarfiyatını arttırır.
· Gezileri birleştirin. Günde iki veya üç kez kaçmayın. Bir kerede ziyaret etmeniz gereken tüm mağazalara gidin ve mümkünse, aynı anda birkaç mağazaya park edip yürüyebileceğiniz alışveriş merkezlerine gidin.
· Hava filtrelerinizi değiştirmeyi unutmayın.
· Gaz kapağını tamamen kapalı tutun
· Motor durdurulmadan önce vites boşa alınmalı daha sonra araç durdurulmalı.
· Mümkün oldukça uzun mesafelerde araba kullanın, yakın mesafelerde daha fazla yakıt tüketir.
· Yokuş aşağı araç viteste iken ayak gaz pedalından çekilmeli. Böylece yakıt tüketimi daha az olacaktır.
· Depo yeni doldurulmuş ise, otomobilin burnu yokuş aşağı park edilmeli ve gölgede bırakılmalıdır.