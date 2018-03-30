Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Ulucanlar Caddesi üzerindeki bir otelde meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen 19 yaşındaki Suriyeli bir genç kız altıncı katın balkonunda intihar girişiminde bulundu. Olayı gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hava yastığı ile önlem aldı. İkna edilmeye çalışılan genç kız, bir süre sonra kendini boşluğa bıraktı. İtfaiyenin açtığı hava yastığına düşen genç kız, ambulansla Yıldırım Beyazit Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Suriyeli kız otelin altıncı katından atladı
30.03.2018 - 15:50 | Son Güncelleme: 30.03.2018 - 16:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başkent'te Suriyeli genç bir kız, bir otelin altıncı katından atladı. Hastaneye kaldırılan genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler : Başkent,
553421 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/553421.aspx
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