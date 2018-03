Türkiye Gazetesi

Suriye’nin Azez kentine bağlı Barakatı köyünde yaşayan 10 yaşındaki Yahya, Türk askeri olma hayali ve sözleriyle tüm Türkiye’yi ağlatmıştı. Okulu DEAŞ tarafından paramparça edilen Yahya, Türk askeri olabilme hayalini, çadırda gerçekleştirmeye çalışıyor. Yahya eğitimine, kurulan çadırda güçlükle devam ediyor. Yahya’nın yaşadığı olumsuzluk sadece bununla sınırlı değil. Yaşanan iç savaş ve DEAŞ saldırıları sebebiyle Yahya’nın köyüne yıllardır elektrik verilemiyor. Yahya her akşam mum ışığında derslerini çalışarak, hayallerine koşuyor. Babasını DEAŞ saldırısında kaybeden Yahya, 4 kardeşiyle birlikte dedesi ve amcanın yanında hayata tutunmaya çalışıyor. Yahya’nın gözlerinden mutluluk bir an olsun eksik olmuyor.

Köyün büyük çoğunluğunu Türkmen aileler oluşturuyor

DEAŞ’ın saldırılarını anlatan Yahya, “Örgütler geldi, köyümüzün her yerine mayın koydular. Bizi üzdüler. Her yeri patlattılar. Bizim büyüyüp doktor, öğretmen olmamızı istemediler. Büyüyüp Türk askeri olmak için ders çalışıyorum. Vatanımı örgütlerden koruyacağım. Ben Türkmen'im” dedi.

DEAŞ’ın saldırıları karşısında başka bölgelere kaçtıklarını ve o sırada köyünü çok özlediğini ifade eden Yahya, “Bu köyde yaşamak çok güzel. Köyümüz bütün köylerden güzel. Ne yağmur, ne çamur. Örgütler köyümüzü aldığında başka yerlerde yaşadık. Orada hep çamur olurduk. Köyümüzden güzeli yoktur. Köyümüzde elektrik yok, mumlarla ders çalışıyoruz. Buna ben az alıştım. Burada her yer yıkık, mayınlarla patlattılar” diye konuştu.

İHA muhabirinin, “Köyün yıkıldığında hiç yüreğin sızladı mı” sorusuna ise Yahya, “Çok üzüldüm bunları yaşarken. Şimdi senin köyün yıkılsa sen hiç üzülmez misin” cevabını verdi.

Türk halkını ve Türk askerini çok sevdiğini kaydeden Yahya, onların hepsini çok özlediğini de ifade etti.



“Çadır bazen çok sıcak oluyor, dayanamıyoruz”

Çadırda eğitim görmenin zorluklarından bahseden Yahya, “Bazen sıcak oluyor, sıcaktan yanıyoruz. Serinlemek için dışarıya çıkıp tekrar içeriye giriyoruz. Türkiye’de çocuklar okullarının kıymetini bilsinler. Kendileri burada olsalardı, çok sıcaktan yanıp, düşüp bayılırlardı. Kendileri bizim gibi alışkın değiller” dedi.

Yahya, Türkmen olmasının yanı sıra, okulunda da Türkçe eğitim görüyor. Bu yüzden Türkçeyi çok iyi konuşuyor.