Kars yağışının etkili olduğu Digor Borluk mevkiinde vatandaşlar baharı beklerken, yeniden kar yağması şaşırttı. Özellikle kar yağışının etkili olduğu 2 bin 286 rakımlı Borluk Mevkii adeta buz tuttu. Kars-Iğdır karayolunu kullanan sürücüler, buzlanan yollarda ilerlemekte zorlandı. Borluk Mevkiinde bulunan Hanlar Köyü ise bahar ayında yeniden kışı yaşadı. Kars’t
Kars beyaza büründü
30.03.2018 - 21:09 | Son Güncelleme: 30.03.2018 - 21:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars’ta etkili olan soğuk ve yağışlı hava akşam saatlerinde yerini kar yağışını bıraktı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürüdü.
Etiketler : kars,kar yağışı,
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