Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, gece saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan çöp konteynırının yanında bulunan şüpheli paketi görenler durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Paketin çevresi şerit ile kapatıldı. Fünye ile patlatılan paketten sünger çıktı.