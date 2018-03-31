Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih'teki Vefa semtinde bulunan Şemsettin Molla Gürani Camii uzun süredir görenlerin içini sızlatıyordu. Vakıflar Genel Müdürlüğü, sonunda harekete geçti. Bakımsızlıktan çökme noktasına gelen camide 2 yıl devam edecek kapsamlı bir restorasyon yapılacak. Proje hakkında bilgi veren İstanbul Vakıflar 1'inci Bölge Müdürü Mürsel Sarı "Yapının beşinci yüzyıla ait olduğu oradaki birtakım tuğlalardan tarihlenebilmekte. Mevcut yapının da 11-12. yüzyıla ait olduğu öngörülüyor. Restorasyon ihalesi geçtiğimiz hafta neticelendi. Yaklaşık 600 günlük bir süre verdik ama süreç zorlu. Çünkü yeni bulgulara rastlamak mümkün. Böyle bir durumda tekrar projelendirme devreye girecek. Sürprizlere de açık olmak lazım. Sürenin uzaması mümkün. 2020'nin ilk aylarında tamamlanmasını bekliyoruz" diye konuştu. Süleymaniye Camii'ndeki çalışmalara da değinen Sarı "Komple halıları yeniliyoruz. İnşallah ramazan ayında Süleymaniye Camii'ne konulmuş olacak" dedi.

KİLİSEYDİ

Bizans Devleti'nin ana kiliselerinden biri olduğu düşünülen yapı, Fatih Sultan Mehmed'in hocası Molla Gürani tarafından 1484'te camiye dönüştürüldü. 1833'te yaşanan yangınla harap hâle geldi. Çeşitli dönemlerde onarılmaya çalışılan cami, uzun süredir harabe halde. Restorasyonun maliyeti ise, yaklaşık 3 milyon TL