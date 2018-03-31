Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de zamanla güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 16



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 19



İzmir: Parçalı az bulutlu 22



Adana: Parçalı bulutlu 24



Antalya: Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 21



Samsun: Parçalı bulutlu 14



Trabzon: Parçalı bulutlu 14



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 10



Diyarbakır: Parçalı bulutlu 19