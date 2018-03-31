Rüzgarın  genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de zamanla güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
 
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 16
 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 19
 
İzmir: Parçalı az bulutlu 22
 
Adana: Parçalı bulutlu 24
 
Antalya: Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 21
 
Samsun: Parçalı bulutlu 14
 
Trabzon: Parçalı bulutlu 14
 
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 10
 
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 19