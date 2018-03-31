Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir kanser tedavisi gören Kapalıçarşı'nın ünlü kuyumcularından Sait Koç, gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İbrahim Tatlıses, Alişan, Bülent Ersoy gibi ünlüler de Sait Koç'un yakın olduğu ünlüler arasında yer alıyor.

İbrahim Tatlıses yıllar önce verdiği bir röportajda, Sait Koç'un parmak ölçüsünü bildiğini söylemişti.

Bülent Ersoy da Sait Koç'a servet ödeyen isimlerin başında geliyor. Diva, Sait Koç ile olan bir anısını şu sözlerle anlatmıştı:

“1980’de Gümüşsuyu’ndaki Alman Konsolosluğu’nun yeri satılıyordu. O zamanın parasıyla 80 bin TL istediler. Tam alacağım sırada ünlü kuyumcu Sait Koç parmağımdaki bu yüzüğü getirdi. Taşlarına vuruldum! Parayı yüzüğe verdim, o mülkü almadım”

3 FARKLI YERDE ŞUBESİ VARDI

1967 yılında Kapalı Çarşı'da kendi ismi adı altında başlayan, SAİT KOÇ Mücevherat dünden bugüne kendi bünyesinde İstanbul'da üç mağaza dahil etmiş olmakla beraber yurtdışında ve yurt içinde özel davetler düzenlemiştir. Dünyanın her yerinden olan müşteri porföyünü, kalitesiyle yaptığı özel tasarımlarıyla işçiliğe verdiği hassasiyetle ve en büyük özelliği olan sağladığı güven ile genişletmeye devam etmektedir. Bütün bu süreç içerisinde ismi ve soyismi ile markalaşmayı başarmış Türkiye'deki tek firmadır.

Sait Koç'un oğlu Ersan Koç ve Alişan