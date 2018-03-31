Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Atakan Uysal idaresindeki 34 UJ 9141 plakalı Zonguldak-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü, D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Akçakoca Tepeköy mevkisine geldiğinde motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.İtfaiyeye haber verilirken, alevler kısa sürede otobüsün tamamını sardı. Yangın, Düzce ve Akçakoca itfaiye ekiplerince yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü. Büyük bölümü yanan otobüs, kullanılamaz hale geldi. Yolcular, başka bir otobüse aktarıldı.

Sürücü Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otobüsün arkasından duman çıktığını ve diğer araçların sürücülerinin korna çalarak kendisini uyardığını söyledi.Göstergelerde hiçbir olumsuzluk görmediklerini dile getiren Uysal, "Yangını fark edince hemen yolcuları tahliye etmeye başladık. Allah'a şükür bir şey olmadı." dedi.Yangın nedeniyle ulaşıma kapanan yol, çalışmanın tamamlanmasının ardından yeniden açıldı.