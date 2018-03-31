Olay, İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi’nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askerden 3 gün önce terhis olan Eren Kesence, iddiaya göre evinin kapısını çalan 2 kişi tarafından göğsünden bıçaklandı. Ağır yaralanan genç, 112 Acil Servis ambulansıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Eren Kesence’nin ambulans ile hastaneye sevk edilirken hayatını kaybettiği öğrenildi. Gencin yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı
3 gün önce terhis olmuştu, cinayete kurban gitti
31.03.2018 - 22:36 | Son Güncelleme: 31.03.2018 - 22:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun’da 3 gün önce askerden terhis olan bir genç, bıçaklanarak öldürüldü.
Etiketler : Samsun,cinayet,
553614 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/553614.aspx
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