Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Siverek Grup Amirliği tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığı yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 adet tabanca, 4 adet şarjör ve 26 adet mermi ele geçirilirken 6 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama
31.03.2018 - 22:51 | Son Güncelleme: 31.03.2018 - 22:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Siverek Grup Amirliği tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığı yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 adet tabanca, 4 adet şarjör ve 26 adet mermi ele geçirilirken 6 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler : Şanlıurfa,tutuklama,silah kaçakçılığı operasyonu,
553620 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/553620.aspx
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