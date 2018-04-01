Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zamanla hareket kabiliyetini kaybeden, elini, kolunu, ayaklarını ve bacaklarını kullanamayan Gökçek, yemeği bile midesine açılan borudan şırıngayla alabiliyor. Tekerlekli sandalyede hayatını sürdüren eski futbolcuya en büyük desteği ise 32 yıllık eşi Adalet Gökçek veriyor. Kocasına âdeta bir bebek gibi bakan Adalet Gökçek “Eşimi seviyorum. Evlilik yemini iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta yapılıyor. Beraber mücadele ediyoruz. Bana zorluğu yok artık. Bakışlarından ne demek istediğini anlıyorum. Önceden İsmail’in eşiydim. Şimdi şoförüyüm, hemşiresiyim, aşçısıyım, her şeyiyim” diyor. İsmail Gökçek ise, kafasıyla bilgisayarın faresini hareket ettirebiliyor, çipli gözlük ile düşündüklerini ekrana aktarıyor, sistem de bunu dillendiriyor.