Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika’nın Irak’a 2003’te başlattığı operasyon, yüz binlerce kişinin hayatına mal oldu. Savaş sonucu bir o kadar da Iraklı topraklarını bırakıp iltica etti. Bu kişiler arasında 9 yaşındaki Haıytam ile ablası Hijran (10) Shukur da bulunuyor. Onlar doğduğunda ülkeleri içi karışıklık içindeydi. Savaşın çocukları olan iki kardeş, babaları vefat edince küçük yaşta kendi vatanlarını terk etmek zorunda kaldı. Türkiye’ye sığınan kardeşler devlet güvencesi altına alındı. Daha sonra Iraklı çocuklar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ‘koruyucu aile’ başvurusunda bulunan Hatice ile Yüksel Durmuş çiftine emanet edildi. 3 kızları bulunan çift, yuvasını açtıkları Shukur kardeşlere aile sıcaklığı sağlıyor.



Çocukların koruyucu aileliğini üstlendikleri için çok mutlu olduğunu ifade eden Hatice Yüksel “Üç kızımdan sonra bir oğlum ve bir kızım daha oldu. Ailemiz büyüdü. Bu çocukların hepsi bizim evladımız. Iraklıymış, yabancılarmış diye hiç tereddüt etmedik. Her konuda iyiler. Çok uyumlu, çok saygılılar” diye konuştu. Yüksel Durmuş da “Hijran’ı ilk gördüğümde gözlerim doldu, konuşamadım. Sonra kardeşini gördük. Onlardan çok etkilendim. Anne baba şefkatine muhtaçlar. Artık kendi evlatlarımdan farkları kalmadı” değerlendirmesinde bulundu.