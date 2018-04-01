Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Palamutçu, bir bebeğin dünyaya geldiği günden tuvalet eğitimini tamamladığı döneme kadar ortalama 6 bin bebek bezi kullanıldığını, bunların oluşturduğu atık miktarının 2 tonu bulduğunu söyledi. Tüm dünyadaki bebek sayısı dikkate alındığında ortaya büyük bir çevre kirliliği çıktığını belirten Palamutçu, tek kullanımlık bebek bezlerinin geri dönüşüm imkânlarının yapılandırılması ve yeni nesil yıkanabilir bezler kullanılması gerektiğini ifade etti.

Bebek bezlerinin yaklaşık 13-14 farklı bileşenden oluşan kompleks bir ürün olduğunu dile getiren Prof. Dr. Palamutçu "İyi tasarlanmış bebek bezlerinde, mühendislik çalışmaları yardımıyla dolgu maddelerinden daha az miktarda kullanarak, beklenen performanstan ödün vermeden ihtiyaç olduğu kadar emicilik sağlayabilirsiniz. Gereksiz ham madde ile doldurup, israfın ve çevresel atığın çoğalmasındansa, doğru ve iyi tasarlanmış bebek bezleri ile çevresel atık oranının azaltılması mümkün” dedi. Kullanılmış bebek bezlerinin doğada yok olması için 200 ila 500 yıl aralığında zaman geçmesi gerekiyor.