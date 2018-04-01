4'üncü sınıftayken öğretmen babası ile birlikte Uzman Eğitimci Selahattin Yaylamaz'ın Okuma Okulu Eğitim Akademisinde hızlı okuma ve algılama teknikleri eğitimine katılan Yiğit, 2011 yılında Gaziantep'te noter huzurunda yapılan rekor denemesinde 'Çılgın Öğretmen' adlı kitabın, bir dakikada 67 sayfasını okudu. 11 bin 725 kelimeye ulaşan Tarık, Amerikalı Mariel Aragon'un 6 bin olan rekorunu ikiye katladı. Tarık Yiğit, hızlı okuma eğitimi aldığı 6 senede yaklaşık 5 bin kitap okuyarak bir rekora daha imza attı.
Bir dakika içinde 11 bin 725 kelime
01.04.2018 - 08:02 | Son Güncelleme: 01.04.2018 - 08:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay Dörtyol’da 2002 yılında doğan Tarık Yiğit, bir dakikada 11 bin 725 kelime ile dünyanın en hızlı okuyan insanı.
Etiketler : hızlı okuma,
553683 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/553683.aspx
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