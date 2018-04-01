Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

4'üncü sınıftayken öğretmen babası ile birlikte Uzman Eğitimci Selahattin Yaylamaz'ın Okuma Okulu Eğitim Akademisinde hızlı okuma ve algılama teknikleri eğitimine katılan Yiğit, 2011 yılında Gaziantep'te noter huzurunda yapılan rekor denemesinde 'Çılgın Öğretmen' adlı kitabın, bir dakikada 67 sayfasını okudu. 11 bin 725 kelimeye ulaşan Tarık, Amerikalı Mariel Aragon'un 6 bin olan rekorunu ikiye katladı. Tarık Yiğit, hızlı okuma eğitimi aldığı 6 senede yaklaşık 5 bin kitap okuyarak bir rekora daha imza attı.