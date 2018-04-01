Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde Cizre’nin Girikova köyünde yapılan kazı çalışmaları sırasında vatandaşlar tarafından ülkemizde yaşayan en büyük sürüngen olan çöl varanı bulundu.

Köylülerin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi vermesi üzerine bölgeye giden ekipler, çöl varanını yakalayarak veteriner kontrolünden geçirmek için Şırnak’a götürdü.

Ekipler, sürüngenin göründüğü bölgede foto-kapan ve video-kapan ile izleme yapmak için de çalışma başlattı.





NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altında bulunan sürüngen sağlık kontrollerinin ardından yakalandığı bölgede tabii yaşam alanına tekrar bırakıldı.

Çöl varanı, kafesten çıkarıldığında “çalışan yuva” olarak tabir edilen deliklerden birine girerek gözden kayboldu. DKMP ekipleri, sürüngenin yakalandığı bölgede inceleme yaptı.

Yapılan incelemeye göre 6 dekarlık bölgede varan yuvası olduğu düşünülen 25 adet delik tespit edildi. Çöl varanının Şırnak sınırları içinde Cizre, Silopi ve Irak sınırına kadar 15’e yakın köyde tabii yaşam alanları bulunduğu belirtildi.

Yaşanan bu olay üzerine DKMP ekipleri, yaban hayatına karşı duyarlı bir şekilde hareket eden Girikova köyünde ve çevre köylerde çöl varanına yönelik bilgilendirme çalışması yapma kararı aldı.





"ZEHİRSİZ VE ZARARSIZ BİR TÜR"

Çöl varanının ülkemizde sadece Şanlıurfa ve Şırnak’ta yaşam alanlarının bulunduğunu vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Ülkemizin en büyük sürüngeni olan çöl varanı, ürkütücü görüntüsü sebebiyle zaman zaman insanlar tarafından öldürülebiliyor. Bu olayın yaşandığı bölgedeki vatandaşlarımıza hayvana zarar vermeden bizleri haberdar ettikleri için teşekkür ediyorum. Bilinenin aksine bu sürüngen zehirsiz bir tür ve diğer sürüngenler, kuşlar, bunların yumurtaları ve böceklerle besleniyor. Çöl varanı iklim şartları sebebiyle yerleşim yerlerinde görülebilir. Koruma altındaki bu türün öldürülmesi ya da yakalanıp satılması halinde ağır para cezaları uygulanmakta.” dedi.