Aralarında Ajda Pekkan, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal ve Fikret Orman'ın da bulunduğu gruba milli sporcular ve gazeteciler de eşlik ediyor.
Ünlülerden Afrin'deki askerlerimize destek ziyareti
01.04.2018 - 13:56 | Son Güncelleme: 01.04.2018 - 14:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü isimler, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere ve bölgedeki vatandaşlara moral ve destek verecek.
Aralarında Ajda Pekkan, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal ve Fikret Orman'ın da bulunduğu gruba milli sporcular ve gazeteciler de eşlik ediyor.
Etiketler : ünlü isimler,Zeytin Dalı Harekatı,moral ziyareti,
553716 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/553716.aspx
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