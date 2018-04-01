Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aralarında Ajda Pekkan, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal ve Fikret Orman'ın da bulunduğu gruba milli sporcular ve gazeteciler de eşlik ediyor.









