Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden  yapılan açıklamada, yarın 12.00 ve 20.00 saatleri arasında Sivas, Kayseri,  Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat genelinde kuvvetli ve yer yer fırtınanın etkili  olacağı belirtildi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatıların  uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve  vatandaşların tedbirli olması uyarısı yapıldı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı bulutlu 22 

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 

İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 

Adana: Parçalı bulutlu 25 

Antalya: Parçalı bulutlu 21 

Samsun: Parçalı bulutlu 25 

Trabzon: Parçalı bulutlu 18 

Erzurum: Parçalı bulutlu 13 

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 23 