Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın 12.00 ve 20.00 saatleri arasında Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat genelinde kuvvetli ve yer yer fırtınanın etkili olacağı belirtildi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatıların uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması uyarısı yapıldı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Adana: Parçalı bulutlu 25

Antalya: Parçalı bulutlu 21

Samsun: Parçalı bulutlu 25

Trabzon: Parçalı bulutlu 18

Erzurum: Parçalı bulutlu 13

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 23