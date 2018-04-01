Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın 12.00 ve 20.00 saatleri arasında Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat genelinde kuvvetli ve yer yer fırtınanın etkili olacağı belirtildi.
Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatıların uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması uyarısı yapıldı.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 22
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Adana: Parçalı bulutlu 25
Antalya: Parçalı bulutlu 21
Samsun: Parçalı bulutlu 25
Trabzon: Parçalı bulutlu 18
Erzurum: Parçalı bulutlu 13
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 23