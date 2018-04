Türkiye Gazetesi

Canan Eraslan

Elbette moda insanın kendine yakışanı giymesi ama, trend diye de bir şey var. Dünyada trilyonlarca dolarlık ekonomi oluşturan moda dünyası, her yıl kadın ve erkeklerin giyim trendlerini belirliyor, bunları tanıtmak için anlı şanlı tasarımcılar dünyanın moda başkentlerinde büyük defileler yapıyor. O defilelerde sadece ‘gösteri’ amaçlı birçok model ve renkte giysi sergileniyor ama özeti ana trendler. Kullandığımız markalar da o trendlerin bir tarafından tutup günlük hayata uygun modeller üretiyor. Biz de bir kadın asistan uygulaması olan Pepapp’ın bakışından da esinlenerek, bu yılın ilkbahar-yaz modasına bir göz atalım dedik.

GÖKKUŞAĞI RUHU

Renklere çiçeklere kadar çok ihtiyacımız var... İlkbahar / Yaz 2018 sezonunda onlara doyacağız. Bir de önümüzdeki sezon kafamızın karışacağı ortada. Çünkü ya pastel tonlara bürüneceğiz ya da gökkuşağının altından geçeceğiz. Ya hep ya hiç! Göz bkamaştıran bu görünüm için ‘giyilebilir gökkuşağı’ demek pek yanlış olmayacak.

Hem yağmura hazırlık hem şık görünüm

Moda haftalarında şovların önde gelen parçalarından biri de trençkotlardı. Bahar aylarının belirsiz havalarında, her kombinin üstüne bir trençkot giyerek hem cool hem de yağmura karşı hazırlıklı olabilirsiniz. Podyumda Valentino’dan Michael Kors’a kadar birçok tasarımcının koleksiyonunda yer alan trençkotları sokağa taşımak için 2018 oldukça uygun bir zaman!

Sade bir elbise püsküllenebilir

KOYU RENK KOT: 2000’ li yılların koyu renkli denimleri 2018 ilkbahar yaz modası için geri döndü. Koyu renk ve indigo denim kombinlerinizi gündüz iş hayatında bir bluzla kullanıp sonrasında bir topukluyla gece parti kombinine kolaylıkla çevirebilirsiniz.

PÜSKÜL: Püskül ve tüy bu sezon sürpriz bir geri dönüş yaptı. Birçok tasarımcı sade parçaları canlandırmak için püskül ve tüy kullandı. Eskimiş olduğu düşünülen bu trendi ünlü dünya markaları yeniden karşımıza çıkardı.

BEYAZ JEAN: Denimlerin çok fazla kullanılmasıyla bembeyaz tasarımlar, ilkbahar trendlerinde doğal bir görünüm oluşturuyor ve ilkbahar trendinde beyaz jean’ler sadeliği vurguluyor.

FIRFIR: Her yerde fırfır var. Elbiselerde, bluzların kol ve yakalarında. Dolaplarda da vardır mutlaka...

Tek renkler de bu yıl çok moda

PASTEL: Lavanta, pembe, limon... Pastel renkler, bütün moda şovlarında öne çıktı. Tek omuzlu romantik bir elbise olarak ya da keskin hatlı takımlarda görmeniz mümkün. Önümüzdeki yaz pastel tonları bizi zarafetiyle etkileyecek gibi duruyor.

TEK RENK: Yumuşak, rahatlatıcı ve şık bir görünüm için tek renk giyim ürünleri veya takım parçaları tercih ederek bu sezon çok trend olan monokromatik görünümü yakalayabilirsiniz. Baştan aşağı tek renk giyinmek bu sezon fazlasıyla popüler olacak.

CANLI ELBİSELER: Parlak kumaşlar, payetlerle süslü slip elbise tasarımları ilkbahar yaz dönemini renklendirmeye hazırlanıyor.Yeni nesil slip elbise 2018 yazının trendlerinden olacak.

TRANSPARAN AMA ÖLÇÜLÜ: Her yıl bir şekilde kullanıldı ama bu yıl trençkotlarda çok fazla kullanıldığını görüyoruz.

PAYET: Romantik tonlardan güçlü ve baskın desenlere kadar bu sezon payetin her çeşidini her stilde göreceğiz galiba. Yani payetler artık gece elbiselerine sığmadı, günlük tişörtlerde, eteklerde, pantolonlarda da var.