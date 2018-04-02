Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan Eraslan

Onlarla tamir, boyama, süsleme yapabilir, acil durumlarda yardım alabilirsiniz. Hem böylece kullanılmayan ojelerin bir köşede kalıp kurumasını önler, hem de simli ojelerle ne muhteşem şeyler yapıldığını görebilirsiniz. İşte birkaç öneri:

Tencere, çaydanlık gibi emaye eşyaların üstündeki çatlaklar aynı renkli ojeyle kapanabilir.

Ayakkabılarda soyulma olabilir. Aynı renk ojeyle fark edilmez bile.

Dikiş yapacaksınız ama ipliği iğneye geçiremiyorsunuz diyelim. İpliğin ucuna şeffaf oje sürün, işiniz kolaylaşsın.

Anahtarların üst kısmını farklı renkteki ojelerle boyarsanız, hangisi nereyi açıyor daha kolay bulursunuz.

Tamam biliyorsunuz ama tekrarda zarar yok: Kaçan çorabın daha çok kaçmaması için şeffaf oje bire bir.

Suya girdiğinde paslanacak eşyaların yüzeylerine de şeffaf oje sürebilirsiniz.

Renkli ojeleri saksıları, mumlukları, çantaları süslemede bile kullanabilirsiniz. Bu konuda sınır sizin hayal gücünüz.

Şarj kabloları sürekli karışıyorsa, bunları yine ojelerle kişiselleştirebilirsiniz.

Altın ve gümüş dışındaki metallere alerjiniz varsa takının cilde temas eden bölümüne şeffaf oje sürün, sıkıntıdan kurtulun.

Ayakkabı bağcıklarını deliklerden daha kolay geçirmek için de oje sürebilirsiniz. Şeffaf veya renkli. Size kalmış.

Süslüyor, işi kolaylaştırıyor

Bir zamanlar aldınız ama kullanmıyorsunuz... Atmak da içinizden gelmediyse kurumadan eski ojelerinizi kullanabilirsiniz. Hem de takıdan çaydanlığa, iplik geçirmekten ayakkabı bağcığına kadar...