Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zehir tacirlerinin uyuşturucu imalatında bulamadığı ham maddeyi, içeriğinde psödoefedrin ve efedrin olan tıbbi ürünlerden elde etmesi yetkilileri harekete geçirdi. Sağlık Bakanlığı, yeni kararla içeriğinde yüzde 30 ile 60 oranında psödoefedrin bulunduran çoğunluğunu soğuk algınlığı ilaçlarından oluşan ilaçları ‘izlemeye tabi ilaç kategorisi’ne alıyor. 1 Haziranda başlayacak uygulama ile doktorlar yazdıkları bu içerikteki ilaçları renkli reçete sistemine de işleyerek takibini yapacak.

TIBBİ İLAÇLARLA UYUŞTURUCU

Avrupa Birliği 2017 uyuşturucu izleme raporlarında yer alan veriler uyuşturucu imalatının merdiven altı laboratuarlarında tıbbi ilaçlarlardan yararlanarak yapıldığını gözler önüne serdi. Bu nedenle uyuşturucu ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri, suiistimal edilen ilaçların reçete edilmesi konusunda yeni bir uygulama kararı aldı. 1 Haziranda uygulamaya girecek kararla ilgili bu tür ilaçların sistem üzerinde kırmızı reçeteye entegresi sağlanacak. Hasta profili ile ne sıklıkta bu tür ilaçların kullanıldığı kontrol altına alınmış olacak. AB uyuşturucu izleme 2017 raporlarında yer alan verilere göre amfetamin üretimi Belçika, Hollanda ve Polonya’da, daha az oranda da Baltık Ülkeleri ile Almanya ve Macaristan’da üretiliyor. Özellikle Türkiye’de 2015’te 15 milyon tabletten fazla yakalama gerçekleşmiş durumda. Çek Cumhuriyeti ise Avrupa’nın metamfetaminin büyük ölçüde kaynağı durumunda. Çek Cumhuriyeti’ndeki metamfetamin, Polonya’dan yasa dışı olarak sokulan tıbbi ürünlerden özütlenen efedrin ve psödoefedrin kimyasal maddelerinden üretildiği raporlanıyor. Avrupa Birliği’nde son bir yılda 291 yasa dışı metamfetamin laboratuarı rapor edildi. Bunların 263’ü Çek Cumhuriyeti’nde orta çıkartıldı.

İLAÇLARIN ÇOĞUNU SOĞUK ALGINLIĞI OLUŞTURUYOR

En sık karşılaşılan rahatsızlıklar grubunda yer alan soğuk algınlığı ve solunum sistemi hastalıklarla ilgili çocuklardan yetişkinlere kadar psödoefedrin ilaç türü kullanılabiliyor. Psodoefedrin ilaçlarda etken madde olarak amfetamin türü bir yapı bulunmaktadır. Amfetamin ise ecstasy ve uyuşturucu maddelerinde de kullanılan uyuşturucu madde adı altında yasadışı bir şekilde üretilebilen oldukça hassas bir ilaçtır. Türkiye genelinde ilaç tüketim oranlarına bakıldığında ise satılan 3 milyar TL’lik ilacın yüzde 25’ini soğuk algınlığı ilaçları oluşturuyor. (VATAN)

PSÖDOEFEDRİN NEDİR?

Günümüzde çok farklı ilaçlarla hastalıklar tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Her ilacın içerisinde bir takım etken maddeler bulunmakla birlikte tercih edilen ilaçlar genellikle vücut için yan etkileri az olanlar olmaktadır. Fakat bazı durumlarda son derece etkili olan ve birtakım yan etkileri bulunan ilaç grupları da tedavilerde devreye girebilmektedir.

En sık karşılaşılan rahatsızlıklar grubunda yer alan soğuk algınlığı ve solunum sistemi hastalıkları küçük çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir yaş grubunda karşımıza çıkabilmektedir. Bu gibi durumlarda psödoefedrin dediğimiz ilaç türü kullanılabilmektedir. son derece dekonjestan bir etkiye sahip olan bu gruptaki ilaçlar gribal enfeksiyon ve soğuk algınlığı tedavilerinde genellikle doktorlar tarafından yazılabilmektedir. Özellikle burun mukozası kanalında son derece olumlu etkiler oluşturan ilaç türü burunda ve boğazdaki şişkinliklerin azaltılmasında ve aynı zamanda ortaya çıkan gribal enfeksiyon sonucunda meydana gelen akıntının da giderilmesinde devreye girebilmektedir. Psodoefedrin grubundaki ilaçlarda etken madde olarak amfetamin türü bir yapı bulunmaktadır. Amfetamin dediğimiz etken madde ise extazy diye bilinen ve uyuşturucu maddelerinde de kullanılan hatta direkt olarak uyuşturucu madde hüviyetinde de yasadışı bir şekilde üretilebilen oldukça hassas ve dikkat edilmesi gereken bir unsurdur. Bu sebeple psödoefedrin grubundaki ilaçlar kullanılırken son derece dikkat edilmeli doktor tavsiyesi olmadan kesinlikle kullanılmamalıdır.

Psödoefedrin Hangi Hastalıklar İçin Kullanılmaktadır?

İçinde bulunan etken madde sebebiyle oldukça rahatlatıcı olan ve çok hızlı bir şekilde vücuda tesir eden psödoefedrin özellikle soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonların tedavilerinde ön plana çıkmaktadır. Burun akıntısını ortadan kaldırarak solunum yolunu açlığından dolayı bu hastalıkların semptomlarında hafifletici etki ortaya çıkartmaktadır. Soğuk algınlığına bağlı olarak gelişen bütün hastalıklar için de oldukça etkili olan bu ilaç grubu nezle ve grip tedavilerinde genellikle kullanılmaktadır.Dekonjestan etkiye sahip olduğu için çok kısa sürede burun akıntısını ortadan kaldırarak hapşırma gibi belirtileri de azaltmaktadır. Böylece hastalığın daha kolay bir şekilde seyretmesine imkân tanımaktadır.

Psödoefedrin son derece etkili olduğundan dolayı kullanılırken mutlaka sağlık durumları göz önünde bulundurulmalıdır. Doktorların bu ilacı yazmadan önce hastalarıyla ilgili çeşitli sağlık izlemelerini de göz önüne alması gerekmektedir. Kan basıncı üstünde son derece etkili olan ilaç içerisindeki etken maddeler sebebiyle özellikle kalp hastaları tarafından kesinlikle kullanılmamalıdır. Ayrıca çeşitli damar hastalıkları bulunanların da kan basıncını anında değiştirebilme özelliği sebebiyle kullanmaması gerekmektedir. Son derece etkili olduğundan dolayı bebek bekleyen hamile annelerin bu gibi durumlarda ilacı kullanmadan önce doktora danışmaları son derece önemli bir husustur.

Psödoefedrin Kullanım Şekli ve Yan Etkileri Nelerdir?

İçindeki etken madde sebebiyle psödoefedrin doktorlar tarafından ancak yeşil reçeteli olarak yazılabilmektedir. Bu sebeple eczanelerden ancak yeşil reçeteli olarak alınabilen ilaç kesinlikle doktorun belirtmiş olduğu konsept gereğince kullanılmalıdır. Piyasada sudafet ve eksofed konsepti ile iki farklı formda bulunmakta olan psödoefedrin bütün gribal enfeksiyon ve soğuk algınlığı tedavilerinde devreye girebilmektedir. Bu sebeple genellikle hastalığın seyri ve yan etkileri ortadan kalkana kadar kullanılmaktadır.Tok karnına alınması gereken ilaç sabah ve akşam olacak şekilde doktorlar tarafından ayarlanmaktadır.Bu noktada en önemli olan husus ise doz aşımına kesinlikle gidilmemelidir.İçindeki amfetamin etken maddesi sebebiyle aşırı dozda alındığında hastalarda oldukça ciddi anlamda uyku bozuklukları ve çeşitli halüsinasyonlara sebebiyet verebilmektedir.Genellikle 180 miligram ve üstünde alındığında beyin zarından geçip amfetamin etkisi ortaya çıkartmaktadır. Oldukça tehlikeli olan bu durumda beyin kanaması gibi birçok risk de bulunmaktadır.

Yukarıda belirten durumlara ek olarak aşırı kilolu olanların ve diyabet hastalarının da kesinlikle psödoefedrin grubu ilaçları kullanmadan önce mutlaka doktora danışması gerekmektedir. Ayrıca kolesterol sorunu olanların ve tansiyon problemi taşıyan hastaların da çeşitli şekillerde yan etkilere maruz kalabileceği ihtimalinden dolayı doktor tavsiyesiyle belirtilen dozlarda kullanması önerilmektedir.