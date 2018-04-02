Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım sektöründe son günlerde oldukça ilgi gören solucan gübresi Aydın’da bir vatandaşın ekmek kapısı oldu. İki yıl önce Amerika’dan 5 bin solucan getiren Aydınlı Adem Karasu, ürettiği solucanları ve gübresini satmaya başladı. Bir çok kişinin iğrendiği solucanları gözü gibi bakan Adem Karasu, organik tarımda çiftçinin en büyük destekçisinin solucanlar olduğunu söyledi

5 BİN SOLUCANLA BAŞLADI



Aydın’ın Kuyucak ilçesinde yaşayan ve organik tarıma merak saran Adem Karasu, hem tarımda verimliliği arttırmak hem de insanların doğal gıdalarla beslenmesi için 2 yıl önce solucan gübresi üretmeye karar verdi. Bir tanıdığı vasıtası ile Amerika’dan 5 bin adet solucan getirten Adem Karasu, iki yılda solucanları besleyip çoğaltarak 900 bin solucan sayısına ulaştığını söyledi.

KİLOSU 10 TL

Şimdi hem solucan gübresi hem de organik tarım yapmak isteyenlere solucan satmaya başlayan Karasu, solucan gübresinin elenmişini kilosunu 10 TL’den yaşını 6 TL’den solucanın tanesini de 25 kuruştan sattığını söyledi.



MAHSULDE CİDDİ ARTIŞ

Bir çok kişinin bakmaya ve dokunmaya iğrendiği solucanların aslında çok önemli bir işlevi olduğunu belirten Adem Karasu, Kuyucak’ta solucan besleyip solucan gübresi üretmek için özel bir alan oluşturdu. Solucanların gece gündüz çalışması için alanı ışıklandıran Adem Karasu, ürettiği solucan gübrelerini önce kendisinin kullandığını ve mahsulde ciddi artış gördüğünü belirtti.

EKMEK KAPISI OLDU

İlginç bir canlı olan solucanın çok hızlı ürediğini, gübresinin de bitkilere çok faydalı olduğunu belirten Adem Karasu, “İlk etapta 5 bin solucanla bu işe başladık. Şu anda 800 bin 1 milyon civarında solucanımız oldu. Bu organik bir gübre. Bir ağaca verdik. 5 yıl bu ağaç gübre istemiyor. Solucan üretimini de asidini aldığımız hayvan gübresini solucanlara vererek yapıyoruz. Bu gübreyi önce kendim kullandım. Çok faydalı oldu. Şimdi park bahçelerde kullanılıyor. Önce solucan gübresi satışı ile başladık. Şimdi hem solucan hem de gübresini satarak çalışıyoruz” dedi.