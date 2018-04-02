Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sırasında bir mağarada metrelerce yükseklikte sarkıtlar bulundu. Alınan bilgiye göre, Irak sınırından PKK'lı teröristlerin geçişlerinin önlenmesi ve hudut emniyetinin sağlanması amacıyla 3. Piyade Tümen Komutanlığınca yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.Bu kapsamda Şemdinli'nin Balkaya Dağları'nda güvenlik güçleri, bir mağarada arama tarama faaliyeti yürüttü. Mehmetçik, söz konusu mağarada metrelerce yükseklikte sarkıtlar buldu.Mağaraların tavanından aşağıya doğru farklı şekillerde oluşan sarkıtlar görenleri büyüledi.
Hakkari'de operasyon bölgesinde bulundu
02.04.2018 - 12:43 | Son Güncelleme: 02.04.2018 - 12:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'nin Irak sınırında PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonda Balkaya Dağları'ndaki bir mağarada bulunan metrelerce yükseklikteki sarkıtlar, hayranlık uyandırdı.
Etiketler : Hakkari,PKK,sarkıtlar,
553870 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/553870.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER