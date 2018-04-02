Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sırasında bir mağarada metrelerce yükseklikte sarkıtlar bulundu. Alınan bilgiye göre, Irak sınırından PKK'lı teröristlerin geçişlerinin önlenmesi ve hudut emniyetinin sağlanması amacıyla 3. Piyade Tümen Komutanlığınca yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.Bu kapsamda Şemdinli'nin Balkaya Dağları'nda güvenlik güçleri, bir mağarada arama tarama faaliyeti yürüttü. Mehmetçik, söz konusu mağarada metrelerce yükseklikte sarkıtlar buldu.Mağaraların tavanından aşağıya doğru farklı şekillerde oluşan sarkıtlar görenleri büyüledi.