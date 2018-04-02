Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik  operasyon sırasında bir mağarada metrelerce yükseklikte sarkıtlar bulundu. Alınan bilgiye göre, Irak sınırından PKK'lı teröristlerin geçişlerinin  önlenmesi ve hudut emniyetinin sağlanması amacıyla 3. Piyade Tümen Komutanlığınca  yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.Bu kapsamda Şemdinli'nin Balkaya Dağları'nda güvenlik güçleri, bir  mağarada arama tarama faaliyeti yürüttü. Mehmetçik, söz konusu mağarada  metrelerce yükseklikte sarkıtlar buldu.Mağaraların tavanından aşağıya doğru farklı şekillerde oluşan  sarkıtlar görenleri büyüledi.