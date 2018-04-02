Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır’da bulunan turistik Şarm el Şeyh kenti yakınlarında belki de orada yaşayanların bile varlığını unuttuğu bir açıkhava sineması yeniden gündemde. Estonya’da yaşayan Kaupo Kikka, uydu fotoğraflarına bakarken sıradışı bir şey dikkatini çekti.

Sina Çölü’nü gözlemleyen Kikka, terk edilmiş bir açıkhava sinemasının varlığını fark etti. Çölün ortasında bulunan bu sinemanın hikayesini merak eden Kikka, Şarm el Şeyh’e kadar gitti.

Bundan yıllar önce bir Fransız tarafından kurulan açıkhava sineması, herhangi bir film gösterimi gerçekleşmeden yıllarca terk edilmiş bir vaziyette kalmış. Kahire’den taşıyan koltuklar ve projeksiyonla hazır hale getirilen açık hava sineması, yerel yöneticilerin projeye olumlu bakmaması nedeniyle atıl kalmış.