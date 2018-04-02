Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri'de direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför yolda yürüyen anne ve iki çocuğuna çarptı. Kazada yaralanan küçük çocuklardan biri çarpmanın etkisiyle yolun yanındaki evin 1,5 metre yüksekliğindeki çatısına uçtu. Küçük çocuğun müdahalesi yine çatının üzerinde yapıldı

OTOMOBİL ANNE VE 2 ÇOCUĞUNA ÇARPTI

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, otomobil Karasu Caddesinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu savrulmaya başladı. Otomobil, bu sırada yolla bitişik olan ve kaldırımın olmadığı yerden geçen anne ve 2 çocuğuna çarptı.



KÜÇÜK KIZ BİNANIN ÇATISINA SAVRULDU

Otomobilin çarptığı anne ve çocuklarından biri evin duvarına çarparak düşerken, diğer kız çocuğu ise yolla bitişik olan ve yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki binanın çatısına savruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri çağrıldı. Kazada yaralanan 3 kişi Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.