Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Merkez Selçuk Mahallesi Özel Caddesi Girne Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille kayınvalidesinin evinin önüne gelen C.Y., iddiaya göre yaklaşık 10 gündür küs olduğu eşine ve onun yanında apartmana girmeye çalışan kayınvalidesine sokak ortasında kurşun yağdırdı. Silahlı saldırı sonucunda C.Y.'nin eşi 33 yaşındaki S.Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Kızıyla birlikte yolda yürüyen 85 yaşındaki kayınvalide Ş.Y. ise ağır yaralandı. Silahlı saldırının hemen ardından olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından otomobiliyle kaçan C.Y. polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu bir mağazanın önünde otomobilinin önü kesilerek yakalandı. Olayda hayatını kaybeden S.Y.'nin cenazesi Ömer Halisdemir Hastanesi morguna kaldırılırken, ağır yaralı Ş.Y. ise acil serviste tedavi altına alındı. C.Y.'nin ilk belirlemelere göre 7 el ateş ettiği belirlendi. Bu olayla birlikte 2018 yılında öldürülen kadın sayısı 84'e yükselirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.